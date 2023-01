Hasta la mañana de este jueves unas 87 personas habían acudido a recibir su dosis contra en el cólera en la carpa médica que funciona en Villa Liberación.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Pese a las dudas y escepticismo, residentes en Villa Liberación acuden este jueves a la carpa de Salud Pública a vacunarse contra el cólera, aunque insisten en la necesidad de la instalación de un drenaje adecuado y el suministro permanente de cloro e insumos de higiene.

A pesar de tenerle temor a la vacuna contra el cólera debido a que dicen que es algo nuevo y no imaginaban que existía el fármaco, comunitarios de Villa Liberación, en Santo Domingo Este, acuden a vacunarse juntos a sus hijos.

“Hay que vacunarse en verdad porque esos son métodos de prevención y evita que uno se pueda enfermar”, expresó el residente Eduardo De Óleo.

Otra ciudadana dijo que “claro que sí mucho miedo por eso yo vine a vacunarme, claro que si porque yo sé que esta enfermedad es real”.

Aunque Altagracia Núñez entiende que las probabilidades de no afectarse no es garantizada luego de vacunarse contra el cólera, pide a sus vecinos colaborar con la limpieza.

En momentos en que han muerto 5 personas sospechosas de cólera, otros comunitarios de Villa Liberación, consideran como innecesario ingerir el fármaco como demandan las autoridades.

¿“Estaban todos, los siete internos en Bonao y por qué no lo vacunaron? Entonces yo no creo en esa vacuna Yo no me voy a vacunar”, dijo Medellín Vargas.

“Así fue con el coronavirus no sentí vacunarme y no siento ponerme vacunas”, señaló otro comunitario.

De acuerdo a las autoridades sanitarias en el Hospital Félix María Goico se encuentran ingresados 7 pacientes en espera de resultados, 3 pacientes en hospital El Almirante y 7 niños en el Robert Reid Cabral.

