SANTO DOMINGO.- Mientras en el país están disponibles nueve punto nueve millones de vacunas anti Covid y de ellas un lote se vence en el mes de marzo, están pendientes por llegar otros 10 millones de la farmacéuticaAstrazeneca

Sin embargo, la jornada de vacunación se mantiene rezagada y las autoridades sanitarias insisten en llamar a la población a completar el esquema de inmunización ya que apenas el 67 por ciento cuenta con dos dosis.

Debido a la gran cantidad de vacunas anti COVID almacenadas, en estos momentos el país no cuenta con la logística para recibir los 10 millones de biólogos de la farmacéutica de Astrazeneca, que se han retrasado en varias ocasiones.

Con las vacunas que están disponibles, las autoridades no solo contemplan inocular las personas casa por casa, si no que continuará completando el esquema de vacunación de la población, por lo que no serán donadas.

Momentos en que el Gobierno suspendió la obligatoriedad de presentar de la tarjeta de vacunas con tres dosis, ha disminuido de forma considerable la demanda en los centros de vacunación.

Sobre la jornada de inmunización contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años, Que único el pasado 14 de febrero, la directora de Programa Ampliado de Inmunización, dijo que el proceso marcha de forma acelerada.

Para el Plan Nacional de Vacunación, el Gobierno contrató 35 millones de vacunas, de las cuales recibió 25 millones.

Se espera que sea en marzo cuando lleguen las vacunas Pfizer para los menores de edad, aunque todo depende de las casas comerciales. Según el ministro de salud.