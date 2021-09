El huracán Sam Cat-4 se encuentra a unos 1,290 km al este de las Antillas Menores con movimiento hacia el noroeste.

SANTO DOMINGO.- La Onamet informó que debido a la inestabilidad dejada por una onda tropical combinada con una vaguada en diferentes niveles de troposfera, después del mediodía las condiciones meteorológicas estarán favorables en gran parte del país.

Dijo que en el territorio nacional, pero principalmente al noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, habrán aguaceros moderados localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Comunicó que el huracán Sam categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h, está ubicado a unos 1,290 kilómetros al este de las Antillas Menores y moviéndose hacia el noroeste a unos 13 km/h.

"Seguimos atentos a la evolución y desplazamiento de este sistema meteorológico", puntualizó.

Distrito Nacional: En horas de la tarde incrementos ocasionales de la nubosidad. Algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: Incrementos ocasionales nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas aisladas y aisladas ráfagas de viento

Santo Domingo Oeste: Medio nublado. Aguaceros en ocasiones con tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: en horas de la tarde desarrollos nubosos en ocasiones con aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 33º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.