SANTO DOMINGO.-La Onamet informó que seguirán los aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de vientos debido a la permanencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera y la inestabilidad dejada por una onda tropical ubicada sobre Haití.

Dijo que dicha actividad de aguaceros será más frecuente hacia diferentes localidades de las regiones, suroeste, zona fronteriza, Cordillera Central, así como, algunas provincias ubicadas en la región sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y otros sectores cercanos.

"Debido a las lluvias que han estado ocurriendo y las pronosticadas mantenemos vigentes los niveles de alertas meteorológicas para 16 provincias, (14 en alertas verde y 2 en avisos en amarilla) ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra con la probabilidad de descontinuar algunas de las mismas para las próximas 24 a 48 horas", comunicó.

En alerta verde se encuentran: Hato Mayor San Juan Monte Plata Elias Piña Azua Santiago Santiago Rodriguez Dajabón Puerto Plata San Jose de Ocoa San Cristóbal Barahona El Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís

En tanto que en amarilla se encuentran as provincias en alerta amarilla son: La Vega Monseñor Nouel

Distrito Nacional: Incrementos ocasionales de la nubosidad principalmente después del mediodía. Aguaceros localmente moderados, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Incrementos nubosos después del mediodía. Aguaceros localmente moderados con tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: Medio nublado a nublado en horas de la tarde. Aguaceros localmente moderados, tronadas y ráfagas de viento.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30º C y 32º C, la mínima entre 21º C y 23º C.