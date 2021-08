Los bares y restaurantes que respaldan la iniciativa premiarán a los ciudadanos que acudan a colocarse una tercera dosis.

SANTO DOMINGO.- El Gabinete de Salud realizó una jornada nocturna de vacunación en la Zona Colonial de jueves a domingo de 7 a 10 de la noche. En esta, algunas personas que visitan el lugar por motivo de recreación, manifestaron que valoran como positivo dicha iniciativa y asistieron a inocularse.

Ante el rezago de la vacunación, especialmente entre jóvenes, este viernes en el país por segunda semana se realiza la modalidad de inocualción nocturna, que busca ampliar la cantidad de inmunizados para contrarrestar el covid-19.

Entre los puestos de vacunación esta uno en el Parque Colón y el otro entre la José Reyes y Sánchez, con el objetivo de que las personas que acudan a recrearse y divertirse reciban las dosis de vacunas que necesiten.

Un visitante de la Zona Colonial dijo que “la manera en que lo valoro es muy positiva porque he venido con mi familia a recrearme, a caminar un poco y me he topado con la sorpresa de que tienen aquí un jornada de vacunación lo cual es muy positivo y da oportunidad a que todos los ciudadanos se puedan vacunar de manera rápida”.

También, incito a demás ciudadanos a asistir e inocularse: “exhorto al ciudadano a que tenga confianza a vacunarse porque ya la OMS ha establecido como positivo y valido una tercera dosis, entonces le recomiendo a la ciudadanía que no tengan miedo, que vayan a reforzar”.