SANTO DOMINGO.- Planifique sus vacaciones de Semana Santa, pero primero verifique los 244  balnearios que estarán clausurados en todo el país, por disposición de la Defensa Civil.

Para esta Semana Mayor, en procura de preservar la vida de los miles de personas que se movilizarán durante el asueto, la Defensa Civil advierte que esos lugares estarán vigilados

Los lugares cerrados estarán bajo vigilancia de voluntarios de Defensa Civil, además de uniformados de la Armada Dominicana y de la Policía Nacional.

A continuación, la lista de los balnearios clausurados:

 SANTO DOMINGO

PLAYA SAN SOUCI (PUNTA TORRECILLA)

LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA/LAS AMERICAS

MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO

RIVERA RIO OZAMA (LA BARQUITA - EL DIQUE)

PLAYA MANRREZA

CHARCO MANOGUAYABO

PUENTE PALAVE BIENVENIDO

RUINAS E EMGOMBE

PUENTE DE LA CIRCUNVALACION, PALAVE

CONTROL DE GUAGUA / MANOGUAYABO

RIO MAL NOMBRE

RIO ISABELA NORTE

EL OCHO LA VICTORIA

LA REPRESA DEL HIGUERO

BALNEARIO SOUSA, MATA MAMÓN

LA PIEDRA DE JUANMA

MANATI LA VICTORIA / LA CEIBA

EL POZO LA MALENA / AUTOVIA DEL ESTE

LA POSITA CUCAMA /LA MALENA

POZO BAYOHAN /LA MALENA

BAYONA / LA MALENA

PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE

PLAYITA DE ANDRES, DESPUES DE LA MATERNIDAD

TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA

LA POZA, LA CALETA

YABACAO EL CABRETO

LA REPRESA DE GUERRA

REPRESA DEL CEA

YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NORDESTE

RIO LA BELLA VISTA

LA POZA / HATO NUEVO

LA MINA / BATEY LECHERIA

BALNEARIO BOCA CHICA DULCE

BALNEARIO SUVERBI / LA CUABA

LA MINA, LOS COROZOS

RIO  ISABELA

CLAUSURADOS DISTRITO NACIONAL

PLAYA DE MONTESINOS

PLAYA GUIBIA

PLAYA FUERTE SAN GIL

CLAUSURADOS MONTE PLATA

REPRESA DEL RIO MIJO EN LA LUISA

BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO

EL RESBALON

LA REPRESA  / RIO YABACAO

MEDIA CARA

EL CHARCO DEL GUARDIA

EL MANGUITO

CHARCO DE MERCEDES REYES

LOS RIELES KM.35

PUENTE LOS BOTADO

RIO ZAPOTE

CLAUSURADOS SANTIAGO

DESEMBOCADURA ARROYO PASTOR

LA PEÑITA, FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORASAN HASTA RAFEY

DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURSA

REPRESA DE LA OTRA BANDA

DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO

LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA

CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT Y MIGUEL BOGAERT

PRESA DE TAVERAS

PRESA DE BAO

PRESA LOPEZ ANGOSTURA

ARROYO  HONDO, PASANDO POR RAFEI

CANALES DE REGUIO

BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR

PEÑITA DE CORAZAN HASTA RAFEI (Rio Yaque del Norte)

REPRESA EL PAPAYO

CLAUSURADOS PUERTO PLATA

LA HILERA / CABARETE

EL CANAL / CABARETE

SOZUA OCEAN VILLAGE / CABARETE

CLAUSURADOS SPAILLAT

DESEMBOCADURA DEL RIO JASICA

EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUES DEL CHORRO.

LAS CANAS GASPAR HERNANDEZ

EL GEN / GASPAR HERNANDEZ

PLAYA OLIS /DESPUES DE LOS CONOS GAPAR HERNANDEZ

CHARCO  LA PIEDRA DE CHORRO

EL MALECON  / GASPAR HERNANDEZ

PLAYA ESMERALDA

CHARCO DE PEPE

CHARCO DEL PERU

CHARCO ROMPE OLA

RIO EL BADEN EN ARROYO BLANCO EN JOSE CONTRERAS

CLAUSURADOS EN VALVERDE

BALNEARIO LA COMPUERTA (EL DIQUE)

EL CHARCO DE LA GARZA

EL CHARCO DE JUANA VIEJA

BALNEARIO DE BOQUERON

PRESA DE GUANAJUMA

PRESA DE POTRERO

CLAUSURADO MAO VALVERDE

PRESA SABANA LARGA

BALNEARIO ESTANCIA VIEJA

BALNEARIO EL CHARCO BOMBA

BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS/ EL BADEN ESTANCIA VIEJA

BALNEARIO SALTADERO RIO  YAGUAJAY/ CERCADILLO

BALNEARIO LA PRESA DE MONSION

BALNEARIO DE BULLA

BALNEARIO EL APOCENTO/ LA LANA

COMPUERTA DE QUILITO KM 17

BALNEARIO DIQUE DE JUAN GOMEZ RIO YAQUE

BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE

PRESA DE CHACUEY

PLAYA  DE LOS INDIOS

BALNEARIO LA BARCA

BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RIO GUAYUBIN

BALNEARIO SIFON CANAL MAYOR, VILLA VASQUEZ

BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RIO MASACRE

PLAYA ESTERO BALSA

PLAYA EL MORRO

CLAUSURADOS SAN PEDRO DE MACORIS

PLAYA HAWAI

PLAYA EL BUFEADERO

BALNEARIO EL UNO

BALNEARIO RIO BAJITO

BALNEARIO LA MANGUITA

BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA

BALNEARIO EL MUELLE MUNC. CONSUELO

BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO

BALNEARIO EL COCAL RIO SOCO

BALNEARIO EL CANAL RIO SOCO, RAMON SANTANA

BALNEARIO PASO DE JUAN DIAZ RAMON SANTANA

BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO/RAMON SANTANA

BALNEARIO EL ARROYO /MUNICIPIO RAMON SANTANA

BALNEARIO PASO COLON RAMON SANTANA

BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO RAMON SANTANA

DESEMBOCADURA RIO SOCO SECCION EL SOCO

BALNEARIO EL TOCON, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO

BALNEARIO LA PLAYITA, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO

PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3  JUAN DOLIO

BALNEARIO EL CAÑO MUNICIPIO QUISQUEYA

BALNEARIO PASO DE VILLALONA EN RAMON SANTANA

CLAUSURADOS LA ALTAGRACA

PLAYA DE CABO ENGAÑO

RIO SANATE/EN LA REPRESA

EL MACAO FRENTE A LA ARMADA

RIO MIRA PATOS

HOYOS DEL SALADO DE LA CEIBA

BALNEARIO HOYO AZUL

PLAYA PUNTA DEL COCO EN NISIBON

CLAUSURADOS EL SEIBO

BALNEARIO PIEDRA REDONDA

PLAYA PUNTA DEL REY

CLAUSURADOS HATO MAYOR

EL PASO DEL COCO / RIO MAGUA

EL PASO DE JOSECITO / EL RANCHO

CLAUSURADOS LA ROMANA

REPRESA RIO CHAVON

BALNEARIO LAS TRES AGUAS PLAYA LA CALETA

BALNEARIO ALTO DE RIO DULCE

BOQUERON CALETA

RIO CUMAYASA, AGUAS FRIAS

CLAUSURADOS DUARTE

CANAL DE ARENOSO

EL CHAPUZON DE PIMENTEL

CANAL EL PARAISO/ LAS GUARANAS

EL SIFON DE LA JAYA EN  GUARANAS

CLAUSURADOS NAGUA

PLAYA LA CAYENA

PLAYA ACAPULCO

PLAYA LA PRECIOSA

BALNEARIO EL CALETON DEL AMOR

PLAYA LA POSITA

PLAYA EL MALECON

CLAUSURADOS SAMANA

PLAYA DE CHINGUELA

PLAYA EL FRANCES

PLAYA EL VALLE

PLAYA GRAN ESTERO EN LA MAJAGUA

PLAYA DEL CHOMBITO

PLAYA DEL ALMENDRO

PLAYA BOCA DEL RIO

PLAYA DE LOS MESINA

PLAYA EL MORRON

PLAYA LANZA DEL NORTE

PLAYA LA CANA

CLAUSURADOS LA VEGA

LA POZA, JARABACOA

SALTO DE JIMENOA JARABACOA (DONDE CAE LA CASCADA)

SALTO DE BAIGUATE (DONDE CAE LA CASCADA)

RIO JIMA, PARTE BAJA

BALNEARIO ENTRADA DE LA PRESA TAVAERA

BALNEARIO ENTRADA DE JINA

BALNEARIO CONUCO VIEJO

BALNEARIO ENTRADA DE BAO

CLAUSURADOS MONSEÑOR NOUEL

EL DIQUE ARRIBA DE LOS QUEMADOS / LOS QUEMADOS

CHARCO PALO DE LA GARZA / MAIMON

RIO COLORADO / MAIMON

ARROYO AVISPA / PRIMER PUENTE DE BLANCO

MASIPEDRO /PARTE DE LA CASCADA

EL PUENTE VIEJO DE SONADOR

BALNEARIO LA CASCADA (FULA 3 EL PEÑON) PARTE  ARRIBA

CLAUSURADOS SANCHEZ RAMIREZ

BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI

BALNEARIO LAS LAJAS COTUI

BALNEARIO LA TRIFULCACION RIO YUNA COTUI

BALNEARIO LOS NEGRITOS RIO YUNA COTUI

BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO

EMBALCE PRESA DE HATILLO

HERMANO ALONZO EMBALSE PRESA DE HATILLO

CLAUSURADOS PERAVIA

PLAYA DE SABANA UVERO

PLAYA MATANZA

PLAYA LOS ALMENDROS

PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA ( LOS ALEMANES)

PLAYA DE PAYA

PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO

PLAYA SOMBRERO

DEBAJO DEL PUENTE DE  DON GREGORIO

EL DERRUMBAO/ DE SALINAS

PLAYA EL CORBANAL

DEBAJO DEL PUENTE LUCAS DIAZ

CLAUSURADOS SAN CRISTOBAL

LOS CAÑONES DE NIGUA

EL PUENTE RÍO NIGUA

LOS MANGLARES ZONA DENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA

LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSIDAD DE LA UNPHU.

PLAYA DE LOS TRES MUERTOS NIGUA/CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO VALDESIA

PLAYA LINDA KM. 18 DENTRO PARQUE INDUSTRIAL ITABO-PISA

TOMA DE AGUA DE LA CAASD

PLAYA VACACIONAL

EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA

BADEN KM 40 RÍO HAINA

LA PLAYITA DEL BARRIO

LA PLAYA SAN RAFAEL

LA PLAYA DE ÑOÑO

RIO NIZAO DESEMBOCADURA RÍO NIZAO

EL CHARCO DE MIGUELON COMUNIDAD LA JAGUA

DEBAJO PUENTE RÍO NIZAO

CHARCO GRANCERA MOMBRACA ZONA DE INFLUENCIA RÍO NIZAO

TOMA AGUA CAASD, DISTRITO QUITA SUEÑOS

CLAUSURADOS BARAHONA

SALTO LA ESTRUCHURA

EL CANCHON

PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFERICA

LA TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS

EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA

CLAUSURADOS BARAHONA

PLAYA SAN RAFAEL / SAN RAFAEL

PLAYA DE BAHORUCO / BAHORUCO

PLAYA AZUL / BARAHONA

PLAYA LOS PATOS / PARAISO

PLAYA DE OJEDA

PLAYA EL CAYO / VILLA CENTRAL

PLAYA RIO CAÑO

PLAYA EL ESTERO

PLAYA SALINAS

PLAYA PARAISO // LADO DERECHO

CLAUSURADOS BARAHONA

LA REPRESA DE SANTANA

EL RESEVORIO DE SANTANA

CLAUSURADOS PEDERNALES

EL POZO DE ROMEO (CARRET. OVIEDO/PEDERNALES KM 12)

CLAUSURADOS AZUA

PLAYA EL CANEY

PLAYA BIYEYA

PRESA SABANA YEGUA

REPRESA TABARA ABAJO

CLAUSURADOS SAN JUAN

LA CAIDA PUNTA CAÑA

CASCADA MAGUANA ARRIBA

EL EDEN / EN LOS BANCOS

LAS TRES PAILAS EN LA PIÑA SABANETA

LA RESBALOSA LOS BANCOS

CLAUSURADOS ELIAS PIÑA

EL CHARCO DEL CUERO DE LA VACA

HATO VIEJO DE COMENDADOR

LA EMBOCADURA EN EL LLANO


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