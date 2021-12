El sacerdote dedicó la mayor parte de su labor pastoral a luchar a favor de la niñez y la juventud a través de la pastoral juvenil de la iglesia católica.

SANTO DOMINGO.- Están siendo velados los restos del padre salesiano Luis Emilio Rosario, quien falleció la mañana de este miércoles tras batallar varios años con el cáncer y se agravó con el coronavirus.

El padre dejó una carta especificando como quería su funeral y sepelio.

En ese escrito, pidió un ataúd lo más sencillo posible, sin honores ni mucha rimbombancia.

“No quiero flores (tal vez una o dos rosas). Los muertos casi se ahogan con una colección incontrolable de arreglos florales, costosísimos y de poco valor, si se usa la balanza del corazón. Ese dinero podría utilizarse para comprar alimento para tantos niños y niñas abandonados, acogidos, con grandísimo sacrificio, por gente que se han entregado a hacer de zánganos de padres irresponsables, por amor a la vida.

Acto seguido también dijo que le gustaría que:

“La gente que me acompañe hasta el lugar de mi último descanso, no vaya con traje, menos aún de color negro. Además del calor que hace en los cementerios, le daría demasiado caché al acontecimiento. Las camisas y los poloshirts son más cómodos y más “transparentes”; esto en relación a las actitudes sinceras de amistad. Que no se les ocurra tampoco llevar lentes de color oscuro; me huelen a hipocresía”.

El religioso además pidió al presidente que en lugar de decretar tres días de luto por su fallecimiento que mejor envíe al congreso un proyecto de ley que declare una amnistía para dar facilidades a personas sin documentos de identidad, entre otras.

El padre Luis Rosario se ganó el cariño y respeto no sólo de los miembros de la Congregación Salesiana, sino de diversos sectores del país al haber dedicado parte de su vida a abogar por la protección a los niños y adolescentes a través de la Pastoral Juvenil.

Nacido en Moca el primero de enero de 1945, Rosario defendió “siempre el valor de la vida” y “será recordado siempre por su sensibilidad humano”, de acuerdo con su Congregación.