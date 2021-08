Dijo que el país es el que por más tiempo implementó esta modalidad mientras otros más desarrollados la tuvieron solo por dos o tres meses y dijeron que fue un fracaso.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, dijo hoy que en su opinión el país no tuvo año escolar 2020-2021 y que el gobierno suspendió todas las pruebas para no dejar en evidencia que la modalidad a distancia fue un fracaso.

“Yo creo que el año escolar no ha sido bueno, de hecho, yo digo que no ha habido año escolar porque sentar un niño frente a un televisor donde muchas veces no hay un televisor en la casa o escuchar una radio”, dijo el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Agregó que de ser tan exitoso como aseguran el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, “hubiesen querido evaluar. Por algo suspendieron todas las pruebas, para que no haya evidencia de que no hemos tenido año escolar”, afirmó en la entrevista central de El Despertador.

“Me preocupa que no estoy viendo una discusión de cómo se va a recuperar el tiempo perdido”, concluyó.