Redacción.- El Monseñor Víctor Masalles advirtió que los presidentes de las cámaras, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco estarían amenazados por Estados Unidos con retirarles la visa en consecuencia por no aprobar la “orientación sexual” en el nuevo Código Penal.

“Me dicen que los presidentes de las cámaras, Estrella y Pacheco, están amenazados de que si no aprueban lo de la orientación sexual se van a quedar sin la visa de EEUU, Ojalá que no sea verdad. Quiero pensar que no nos venderían por un sellito”, expresó Masalles en su cuenta de Twitter.

Monseñor Masalles da su advertencia luego de que la Cámara de Diputados aplazara de manera indefinida el conocimiento del proyecto de Código Penal.

Ayer, los legisladores presentes aprobaron enviar a una comisión especial la propuesta de Código Penal. La nueva propuesta, sometida a votación por Rogelio Alfonso Genao, contempla analizar los puntos que causan controversia para evitar lo sucedido en la sesión del 2021.

“Hemos sometido la iniciativa número 06411 que es la misma iniciativa aprobada por el Senado de la República, con cambios puntuales como la familia, la autoridad de los padres, crimen con diferentes penas debido a orientación sexual”, comentó Genao.

Alfredo Pacheco instruyó sobre la creación de una comisión para esos fines que deberá rendir un informe y fue aprobada en votación mayoritaria. El mes pasado, al no ser aprobado el proyecto de Código Penal, Pacheco dijo que no continuaría insistiendo con ese tema.

El conocimiento del Código Penal se prevé que pueda ser aprobado antes de concluir la presente legislatura, consignada a finalizar el próximo 12 de enero.