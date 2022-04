El director del COE, le concedió a la popular “La Chamaquita”, bailar un dembow, mientras se encontraba supervisando la playa de Boca Chica

SANTO DOMINGO.-De forma amena y divertida este sábado el director del COE,y mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, volvió a mostrar sus dotes de bailarín, cuando fue capatado en un video en las playas de Boca Chica cuando fue invitado por doña Patricia Paulino, conocida como “Babonuco la Chamaquita”, a bailar a ritmo de música urbana.

Con su bocina en mano y con ritmo caribeño de dembow la señora “Babonuco la Chamaquita” bailaba junto al general retirado y actual director del COE, Méndez García.

Juan Manuel Méndez García, conoció a doña Patricia Paulino, una señora con una personalidad chispeante, la cual no dudó en acercarse a director que se encontraba supervisando la playa.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), le concedió a la popular “La Chamaquita”, bailar un dembow, mientras se encontraba supervisando la playa de Boca Chica por el asueto de Semana Santa. acción

En su red social de instagram Méndez posteó : “En mi recorrido esta tarde con@mi equipo de trabajo en bocachica, ya que no he podido cantar di mi bailadita con una señora muy simpática quien me pidió que bailáramos al ritmo de un dembow cantado por ella!!. La historia más adelante” 😁🙏🏾🤗.

El video ha generado llamativos comentarios en las distintas las redes sociales .

No es la primera vez que el director del COE, Juan Manuel Méndez, es noticia por un video, en las redes sociales, anteriormente se viralizó cuando se dirigió a su esposa a quien dijo que “Necesitaba amor”, algo que luego explicó en su cuenta de Instagram.