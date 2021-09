El jefe de estado afirmó además que para poder desarrollar social y económicamente el país se necesita desarrollar las instituciones del gobierno.

NUEVA YORK.- “Solo muerto detengo la campaña que hay para eliminar a los delincuentes de República Dominicana” así lo advirtió el presidente de la República Luis Abinader, tras asegurar que no se detendrá en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad que asegura por muchos años anduvo por las calles del país.

“Eso es un compromiso sagrado que tenemos que quiero que sepan que ni me cansan ni me canso”, dijo.

Asimismo el mandatario llamó a los funcionarios públicos a actuar con transparencia y honestidad porque dice que hay un Ministerio Público que los observa y una Contraloría que los audita.

“Por lo que el dinero del gobierno tiene que utilizarse con honestidad y transparencia y nunca voy a renunciar a ese compromiso que tengo con el pueblo dominicano… como dije, es posible que veamos una lucha mayor y que las cosas en algún momento se pongan difíciles pero para ponerse mejor porque es limpiando que estamos, es limpiando que estamos en nuestro país”, advirtió.

El jefe de estado afirmó además que para poder desarrollar social y económicamente el país se necesita desarrollar las instituciones del gobierno.

“Antes para elegir a la Junta Central Electoral, para elegir los órganos institucionales era todo una crisis, tenia que haber mediación ya no porque este es un gobierno que no hay que convencerlo de nada, todos han sido apolíticos, apartidistas y el país es más seguro, hoy el país, hoy la República Dominicana es un oasis de democracia y de institucionalidad en toda la región y ese es nuestro compromiso y así seguiremos”.

Por otro lado, el presidente de la República quien agota una agenda oficial de trabajo para participar en la 76 Asamblea de las Naciones Unidas y encuentro con los dominicanos radicado en Nueva York dijo que es hora de hacer justicia a la comunidad laboriosa que aporta para la economía del país con sus remesas.

En ese sentido, el mandatario anunció que a partir del próximo martes en el Consejo de Gobierno conformarán una comisión para iniciar una serie de medidas en favor de la diáspora las cuales serán aplicables en un plazo de tres meses.

“Esto ya a medidas específicas, no hay discusión con los 10 dólares porque eso no se le debe aplicar, el problema es la metodología de la forma de que se le quite a los dominicanos cuando estén allá y ya venimos con con propuestas para decirlas el miércoles aquí, pero al mismo tiempo en la reforma fiscal porque es por ley los impuestos que están a los tickets aéreos, es contraproducente porque lo que nosotros queremos es que más gente viaje allá”.

El mandatario explicó que con los dominicanos que viven en el exterior su Gobierno está más comprometido que antes y dijo que República Dominicana dejará de ser un país en vía de desarrollo para ser desarrollado.

Abinader fue reiterativo en agradecer a la diáspora ya que afirma que por ellos y las remesas se mueve el sector de la construcción, principal aliado en la recuperación de la economía dominicana.

“Porque ustedes prefieren no hacer vida de lujo aquí y enviarle el dinero a sus madres para hacer sus casas allá, porque ustedes después de trabajar todo el día y recibir sus salarios prefieren mandárselo a un hermano que necesita alguna acción de salud o que tiene alguna necesidad de algún amigo, esa solidaridad es muy especia… hay que hacerle el monumento más alto a la diáspora de nuestro país”.

Explicó que esos ingresos en divisas han permitido al país aumentar las reservas monetarias del Banco Central de 5 mil 500 millones a 13 mil millones de dólares.

Por último, el presidente Luis Abinader pidió trabajar juntos en favor de las reformas.

“Este es un gobierno que se equivoca pero que reconoce si se equivoca y que trabajará para bien de todos los dominicanos”

Para este domingo el mandatario tiene diversas actividades iniciando a partir del mediodía en Berverly Hills Manor, en el Bronx, donde se realizará una entrega de reconocimientos a personalidades de la diáspora en Estados Unidos y presentación de nuevas acciones del INDEX.