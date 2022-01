Arias dijo que desconoce los motivos por los que su agresor la emprendió contra ella hasta dejarla tirada en el pavimento, ya que no lo conoce ni tiene ningún vínculo con él.

Baní.- Santa Arias, la mujer que fue agredida la madrugada de este sábado por un hombre en Baní, luego de que un video se viralizara, dijo que antes de la “galleta” que le propinó su agresor, había sido golpeada varias veces.

De acuerdo con la la mujer, ella fue interceptada por el vehículo en el que se transportaba su agresor, de nombre Alexis, quien la chocó y después salió del vehículo a golpearla.

“Iba subiendo la Santome (calle) donde venía ese señor, iba a doblar a mi lado en donde no me permitió pasar ni yo pararme, ni que yo siguiera y me chocó de frente. Yo caí, él salió de la yipeta, me paro y me entro a galletas”, narró la mujer.

Agregó que antes de que grabaran el video, el hombre le habría propinado otras cinco bofetadas.

“El sacó la pistola, la sobó y las demás personas que habían no se quisieron acercar porque ese señor estaba armado y estaba dispuesto a matarme”, expresó la mujer.

Según la agredida, la otra mujer que se ve en el video, andaba con su verdugo, sin embargo, intentó ayudarla.

“’Ya no le des Alexis, no le des’, decía ella cuando él le dio un empujón”, recordó la mujer.

Arias dijo que desconoce los motivos por los que su agresor la emprendió contra ella hasta dejarla tirada en el pavimento, ya que no lo conoce ni tiene ningún vínculo con él.

Sobre el hecho, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo este sábado que el director de la uniformada, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó a equipos de investigadores localizar y arrestar al hombre que agredió a una joven supuestamente luego de un choque en Baní, provincia Peravia.

“El director general de la Policía, mayor gral Eduardo Alberto Then, instruyó a equipos de investigadores localizar y arrestar hombre que agredió en Baní, Peravia, a una mujer y la dejó tirada en la calle. Advierte nada justifica una agresión de esa magnitud y menos contra una dama”, dicta el mensaje de Pesqueira en su cuenta de Twitter.