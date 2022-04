El Ministerio de Cultura resaltó la recurrencia de las actividades de micrófono abierto en ferias y festivales, tanto a nivel nacional como internacional.

SANTO DOMINGO.- Tras la controversia por el video a favor de una "revolución" liderada por el feminismo, la comunidad trans y afro que circuló en redes sociales durante el fin de semana, el Ministerio de Cultura indicó que estas "aseveraciones son responsabilidad exclusiva de la persona que los expresa".

"La revolución será con t... o no se da. No sé cuando esta m... acabará, pero sin feminismo no sucederá. Esto viene de atrás, la revolución es afro, la revolución es trans. Enciendan una chispa y confíen en el incendio", recita la protagonista del audiovisual en el marco de una declamación abierta de poesía independiente, de acuerdo con el comunicado de la entidad.

Pero los seguidores más conservadores de las redes no solo viralizaron el escrito, sino que colocaron en tendencia a la institución pública y a su titular, la comunicadora Milagros Germán, sobre todo por los comentarios que manifiestan una postura de rechazo a esta ideología.

Comunicado del Ministerio de Cultura

En ese sentido, la Dirección de las Ferias del Libro, ente organizador del evento, explicó este lunes que cada año impulsan un espacio donde "el pluralismo y la libertad de expresión son fundamentales, sin que los conceptos individuales o particulares, siempre y cuando estén enmarcados en las leyes y la constitución dominicana, puedan ser objeto de ningún tipo de censura previa, aun cuando no coincidan necesariamente con la visión y norte de nuestra gestión".

Asimismo, el Ministerio de Cultura resaltó la recurrencia de las actividades de micrófono abierto en ferias y festivales, tanto a nivel nacional como internacional.