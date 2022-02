Galván no solo graba mientras toma un trago, sino que invita al copiloto a enseñar la bebida que ingieren, lo que detona una nueva polémica.

SANTO DOMINGO.- El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, aún en el ojo del huracán tras intentar explicar un polémico video donde se observa con una copa de ron mientras conduce su vehículo durante una noche lluviosa, pero al hacerlo los usuarios de la red social Twitter han arremetido contra el funcionario, al que acusan de mentir.

Es justamente el ron que ingiere el que, de acuerdo con los más versados en el tema, delata a Galván, al afirmar que la botella que lo contiene para el periodo al que se refiere no tenía la etiqueta azul.

Y es que el titular del FEDA en su nota declaratoria indicó que la "falta" sucedió hace seis años (2015-2016), pero adjudicó la divulgación del video a "campañas negativas de descrédito", sin embargo, los internautas aseguran que el envase de la bebida que aparece en el video corresponde al año 2018, debido a unos cambios en las presentaciones que hizo la Casa Brugal.

"El Brugal Leyenda del 2015-2016 no tiene la etiqueta azul, sino letras con fondo transparente. Lo que mandaba era admitir 100%", manifestó uno de los usuarios.

Algunos de los que han atacado las declaraciones del funcionario, incluso, se han referido al look que llevaba Galván hace seis años, el cual, según sostienen, no corresponde con el aspecto que luce en el audiovisual.

"Otra cosa es que para esa fecha el usaba un look afeitado y lentillas diferentes, cuando fue candidato a Senador", expresó otro usuario de la red social Twitter.

Hecmilio Galván insistió en que el audiovisual corresponde a un hecho de su juventud en el cual "se pasó de contento" y que no lo volverá a repetir, al tiempo que llama a la población a no cometer la misma acción, sin embargo, las redes sociales no perdonan el desliz y buscan que acepte la actualidad del material y otros piden su destitución.

Es necesario resaltar que, sin importar el tiempo en el cual se llevó a cabo, la acción de conducir tomando alcohol o en estado de embriaguez es una imprudencia que implica perder la vida, para la persona al volante, para los pasajeros y demás usuarios de la vía, sumándole a esto las condiciones atmosféricas que requerían la atención del conductor.