Yeison Pérez narró que se vio involucrado en un accidente de tránsito en el vecino país donde murió un ciudadano haitiano.

SANTO DOMINGO.- Un camionero dominicano se encuentra detenido en Haití tras este verse involucrado en un accidente de tránsito donde falleció un ciudadano de ese país.

Según narra en el video Yeison Pérez, el nacional haitiano fallecido se trasportaba en un motor, perdió el equilibrio y se deslizó hasta debajo del contenedor del camión que manejaba el dominicano.

“Me tienen aquí, entonces no se sabe qué es lo que va a pasar conmigo, no viene nadie, ni de la empresa en representación de mí y no hacen nada y los haitianos están ahí afuera que me quieren matar”

Los familiares de Pérez se encuentran desesperados ya que no saben del estado de su familiar, por lo que piden a las autoridades dominicanas ir en auxilio de su pariente.