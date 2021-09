Sin embargo, la fiscal Mirna Ortiz calificó de "vacía" la contraréplica que hicieran los abogados de los encartados.

SANTO DOMINGO.-El imputado por el caso de sobornos Odebrecht, Conrado Pittaluga, confía que va ser favorecido en el fallo del juicio de fondo. Mientras su defensa manifestó que el Ministerio Público mintió en el tribunal.

“Primero yo no cometí ningún tipo de soborno, lo que yo hice fue un trabajo, cumplí con mi obligación contractual y me pagaron mis honorarios y el 100 por ciento ha estado, está hoy más de 10 años después que me pagaron, bajo mi absoluto control”, afirmó el abogado Conrado Pittaluga Arzeno”, afirmó el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.

Concluyó esta tarde el proceso de contraréplica de la defensa técnica de los seis imputados del caso Odebrecht para rebatir al Ministerio Público los argumentos a los discursos de clausura de los acusados de recibir sobornos para la adjudicación de obras a la constructora multinacional brasileña que admitió haber pagado 92 millones de dólares para tales fines.

Será este lunes a partir de las nueve de la mañana que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchará las argumentaciones finales de los imputados en el caso Odebrecht.