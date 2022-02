Al sostener una reunión, dijo que “no me van arrastrar al método que no ha servido, porque si el método hubiera servido cuando ustedes lo hubieran arreglado y no lo arreglaron. Ahora se va arreglar con un método nuevo”.

SANTO DOMINGO.- El administrador de la Lotería Nacional, Quico Tabar, increpó de forma enérgica y contundente una advertencia a los dueños de bancas.

Al sostener una reunión, dijo que “no me van arrastrar al método que no ha servido, porque si el método hubiera servido cuando ustedes lo hubieran arreglado y no lo arreglaron. Ahora se va arreglar con un método nuevo”.

“Si me vienen con el método tradicional de salir con una reglita para seguir macuteando y cogiendo cuartos por abajo, yo no participo en eso”, reiteró.

Luego de emitir el decreto con el cual se impuso el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, el gobierno inició el proceso la semana pasada, con el cual las bancas que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional y que se encuentren operando al margen de la ley tendrán un plazo de 120 días para regularizar sus permisos, según ordena la resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda que crea y establece los lineamientos y requisitos para la regularización de bancas de loterías.

La norma está enmarcada en el decreto 63-22 del 9 de febrero de 2022 que declaró de interés nacional la regularización de las bancas de lotería que operan en el país.

A demás, la resolución ministerial establece la designación de Teófilo José Tabar Manzur como director provisional, a título honorífico, de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y será el encargado de implementar el plan de regularización de las bancas de loterías.

De acuerdo con el artículo segundo de la resolución, los propietarios de establecimientos afiliados a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), las concesionarias de loterías electrónicas y las bancas de lotería independientes y sin afiliación que deseen acogerse al plan deberán comprometerse mediante documento escrito y formal a presentar en esos 120 días un listado de todas las bancas de lotería de su propiedad independientemente de su estatus legal.

El mismo será remitido al Ministerio de Hacienda y deberá contener las siguientes informaciones: nombre comercial de la banca de lotería, razón social, número de cédula o Registro Nacional de Contribuyente, dirección de cada banca, punto de venta o agencia y número de teléfono.