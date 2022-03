A su parecer en el actual gobierno se han dado los mayores escándalos de corrupción

Santo Domingo.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yvan Lorenzo, expresó este lunes que en el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se han ejecutado “los mayores escándalos de corrupción” que afectan a los más pobres

Con respecto al caso de la estafa por tarjetas clonadas del programa social Supérate, aseguró que sólo se arrestarán y someterán a la justicia “a infelices chivos expiatorios” con el fin de supuestamente proteger a funcionarios.

El senador de Elías Piña aseguró que una estafa de la magnitud señalada por el Ministerio Público no se ejecuta sin la participación directa de funcionarios que manejan el programa gubernamental, por lo que reiteró que las autoridades también deben ir tras los incumbentes y no sólo tras “los pobres e infelices que no tienen capacidad de defenderse.”

“Estamos seguros que no habrá más consecuencias porque la investigación no va a tocar a los estratos que dirigen ese programa, como debería ser”, puntualizó el congresista opositor y que van a terminar sometiendo a los más pobres, los que no tienen capacidad de defenderse