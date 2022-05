"No voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”.

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, durante la rueda de prensa sobre el informe de los avances de las Mesas Temáticas, se expresó sobre la propuesta de reforma constitucional y el temor que sienten algunos sectores de que se lleve a cabo.

El mandatario aseguró que no irá a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; "yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”.

“Nosotros creemos y planteamos esa reforma constitucional que estamos seguros va a institucionalizar mucho más nuestro país, porque si bien hay un Ministerio Público independiente, queremos que sea un requerimiento constitucional para bien del país y para fortalecer la justicia”, admitió el mandatario.

A demás, agregó que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. No lo considera ético y “no hará nada para conquistar un voto” sino se alcanzan los necesarios para ejecutarla.