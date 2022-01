"Diferencia moral fundamental con el el clan familiar mafioso de Danilo Medina, que se robó miles de millones del dinero público", posteó Castillo Semán a través de sus redes sociales.

SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, calificó de "oportuno y correcto" que el presidente de la República "dejara claro" que su familia no hace negocios con el gobierno que el dirige.

"Diferencia moral fundamental con el clan familiar mafioso de Danilo Medina, que se robó miles de millones del dinero público", posteó Castillo Semán a través de sus redes sociales.

Esta mañana el presidente Luis Abinader calificó como un "disparate" que involucren a su cuñado Michel Lulo, en negocios y contratos del Estado y dijo que es un invento más que puede haber consecuencias legales.

El mandatario dijo que eso es absolutamente falso y que no puede quedarse así, "mira una de las cosas que aveces uno pregunta que si vale la pena estar en política son esos inventos, a finales del 2020 parece que mi cuñado fue a una reunión que había o se encontró de manera casual en una reunión sobre el tema de los hospitales y él como ingeniero dio algunas ideas como yo tengo mucha gente de manera honorifica lo consulto".

"Nisiquiera está nombrado honoríficamente sino que él no tiene ningún tipo de función en el gobierno, no se porque un año o dos meses después salieron con eso, que es absolutamente falso, si nosotros nunca tuvimos negocios ni contrato con el gobierno, ¿lo vamos a tener ahora por Dios?, eso fue un disparate, eso fue un invento más que yo pienso que no debe quedarse tampoco así, yo pienso también tiene que tener consecuencias legales porque sino llega un momento en que todo el mundo es lo mismo, y aquí no todos somos iguales", dijo.