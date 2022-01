El presidente de la organización Yimbert Feliz Telemin manifestó que con lo expuesto, el diputado "envía un mensaje de odio y rechazo hacia los ciudadanos dominicanos homosexuales”.

Santo Domingo.-Tras las declaraciones del diputado por el Participación Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, sobre que la orientación sexual no debe estar plasmada en el nuevo Código Penal por ser un "gusto" personal, el conjunto Voluntariado GLBT Dominicano salió en defensa de la comunidad.

El presidente de la organización Yimbert Feliz Telemin manifestó que con lo expuesto, el diputado "envía un mensaje de odio y rechazo hacia los ciudadanos dominicanos homosexuales”.

Asimismo, resaltó que el legislador llama a sus compañeros a no aprobar un Código Penal que garantice la no discriminación hacia los grupos homosexuales en la República Dominicana.

“Desde el Voluntariado GLBT rechazamos dicha postura y hacemos un llamado a los honorables a votar por una pieza legislativa garante de derechos y no discriminación”, expresó el representante de la comunidad en el país", agregó a través de un comunicado.

Hace unas horas el diputado Eugenio Cedeño aseguró que la orientación sexual no debe estar plasmada en el nuevo Código Penal, porque se trata de una decisión personal.

“No se puede poner orientación sexual porque eso es un gusto, es un deseo, es una condición que yo elegí; mi orientación sexual la elijo yo, y por eso como eso es tan intimo a mí no se me puede discriminar por eso; porque eso es mío, pero no tiene que estar plasmado en el código”, enfatizó el legislador durante una sesión en el hemiciclo.