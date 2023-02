"¿Puede el Congreso tomar medida contrario a decisiones del Tribunal Constitucional?, ¿son las decisiones del TC oponible a todo el mundo menos al Congreso Nacional?, son preguntas que ellos tendrán que contestar, y yo creo que eso es un gran reto", comentó.

SANTO DOMINGO.- La Ley Orgánica de Régimen Electoral promulgada este domingo por el presidente Abinader, es un desafio al Tribunal Constitucional, "y eso es peligroso cuando el Congreso desafía el tribunal", expresó este lunes Waldys Taveras, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

"Por lo que he leído yo siempre he sido una persona preocupada por la equidad de género, no soy feminista feminista, pero creo en eso todavía", sostuvo Taverás quien agregó que en su artículo 142 dice que la cuota de la mujer se va a establecer por la totalidad de las candidaturas a nivel nacional, "o sea ese 40 por ciento es por la totalidad de la candidatura, eso significa que puedo llevar diputada y quedarse una provincia sin representación, igual que los regidores, porque como es un porcentaje".

"¿Qué va a significar eso? y ya el Tribunal Constitucional había dicho en el año 2000, que la cuota cuando se aplicaba a nivel nacional, era una discriminación a la mujer, porque le dejaba territorio sin la posibilidad de representación femenina".

Agregó que si estos apoyan una ley contraria a una decisión del Tribunal Constitucional que ha establecido la Constitución que sus decisiones, son vinculantes a todos los poderes del estado.

"¿Puede el Congreso tomar medida contrario a decisiones del Tribunal Constitucional?, ¿son las decisiones del TC oponible a todo el mundo menos al Congreso Nacional?, son preguntas que ellos tendrán que contestar, y yo creo que eso es un gran reto", comentó.

Así mismo sostuvo que lamenta mucho que en un partido que surge las ideas de Peña Gómez y siendo el político que más impulsó la equidad de género y la participación de la mujer en la política de termino real, se produzcan leyes como estas.

"Ahora me preocupa más porque me convence maás que no tenemos partidos políticos, que tenemos que hacer partidos políticos".