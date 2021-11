“No es justo para los hombres y mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debería servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo que se enriquece y tiene vida de lujo a costa de la mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas”.

Santo Domingo.-El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, aseguró este domingo que la corrupción no tiene espacio donde esconderse en la República Dominicana.

Al ser entrevistado por la prensa en su llegada a la medida de coerción de la operación Coral 5G explicó que “la corrupción no podrá esconderse detrás de un rango militar, no podrá esconderse porque no es justo y no es justo sobre todo para los hombres y mujeres que dignifican ese uniforme”.

Dijo que el Ministerio Público no va a los tribunales si no tiene sus procesos blindados y que por ende están más que listos para conocer esta medida de coerción.

“El expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido los imputados, la cantidad de bienes que estas personas han adquirido y la cantidad de pruebas con las que cuenta el Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción” , aseguró Camacho.

Destacó que la Operación Coral 5G es una continuación de Operación Coral y dijo que siendo los mismos hechos, la mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y de esa manera por economía procesal sean llevados en un mismo espacio.

Concluyó diciendo sobre la corrupción en militares que “No es justo para los hombres y mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debería servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo que se enriquece y tiene vida de lujo a costa de la mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas”.