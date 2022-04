Al ser cuestionado si el dinero se impone a la salud, dijo que no solo en la salud, el dinero se impone en todo.

SANTO DOMINGO.- "¿Y eso existe?", así reaccionó el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), doctor Rafael Mena al ser cuestionado sobre juramento hipocrático, que es un texto ético que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes.

Además a Rafael Mena se le preguntó en la entrevista central de El Despertador, si el dinero se impone a la salud, y sobre el cobro de anticipos que familiares de pacientes tienen que dar previo a ser ingresados en las clínicas privadas.

"Si usted va a una institución y usted es miembro de una ARS y si usted no tiene un acuerdo con esa institución dada, usted no está obligado a atender ese paciente al menos ese paciente llegue en condiciones criticas, entonces usted está obligado atenderlo porque no lo va a dejar morir", respondió Mena.

"Si usted no califica, usted se va a la clínica que califique, porque si usted no tiene un respaldo de ese seguro, si va a un intensivo y no califica y hace una cuenta de 100 mil, ¿quién lo paga, porque ese es el problema".

Al ser cuestionado si el dinero se impone a la salud, dijo que no solo en la salud, el dinero se impone en todo, "¿y eso es usted o soy yo lo que hemos decidido?, usted no está aquí gratis a usted le pagan, pero no depende de mi la vida de una persona", sostuvo

Dijo que la única prohibición en la resolución que existe, es que no se puede dejar morir un paciente en emergencia.