SANTO DOMINGO.- Entre la autopistaJuan Pablo Segundo y la avenida Ecológica se va a construir laterminal de autobuses, según informó el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez.

"Hemos ubicado un lugar, el presidente tiene todos los detalles, hicimos un levantamiento detallado, detallado quiere decir que tiene hasta presupuesto estructurales, lo tiene el gobierno central, y se va a construir en el ángulo comprendido entre la autopista Juan Pablo Segundo que es la que nos lleva a Samaná y la Avenida Ecológica", dijo en la entrevista central de El Despertador.

Tras la controversia que trajo la construcción donde se pensaba iba a funcionar la terminal de autobuses, Jiménez manifestó que irá en un lugar donde no haya ningún daño medioambiental y tenga verdadera accesibilidad.

"Nosotros luchamos en la calle pero fue en el constitucional que ganamos, es que lo hicieron a donde no podía ir, era en el área de amotinamiento de los Tres Ojos fue que se construyó y frente al Parque del Este, en el pulmón de la ciudad", resaltó.

Dijo que su urgencia no es hacerlo rápido, sino bien, "el tema de Manuel Jiménez no es recoger la basura, ese es uno, pero son 40 obligaciones que tiene el Ayuntamiento, y se va a cumplir las 40 porque no es administrar una ciudad que nos toca nadamás, es construirla".

Aseguró que Santo Domingo Este será la ciudad más importante de este país y que falta poco.