SANTO DOMINGO.-Debido a los grandes desafíos y limitaciones de las mujeres en los diferentes espacios de políticas públicas, la doctora Yadira Henríquez, coordinadora del sector femenino del PRM Y directora del Plan Social, aportó varias recomendaciones para dejar a un lado las barreras que impiden el desarrollo de este género en la sociedad.

En ese sentido, sostiene que el patriarcalismo social que orienta la dirección del estado, así como las limitaciones económicas, la lucha interna de los partidos, la falta de conciencia de los hombres, entre otros, son parte de los grandes desafíos y limitaciones que tienen las mujeres en pleno siglo XXI, lo que demanda de un esfuerzo sobrehumano para hacer valer sus propuestas políticas.

Es ahí donde recomienda promover y fortalecer un espacio político unitario de las mujeres, fundamentado en las demandas sociales y políticas de las mismas en el estado y a lo interno de los partidos.

“Se hace necesario la unificación de nosotras por la paridad y la no discriminación, amparados en estas tres frases, insistir, persistir y resistir.” Sostuvo la doctora Henríquez, quien insistió en que si las mujeres tienen derecho a subir al patíbulo, también tienen derecho a subir a la tribuna.

La también actual directora del Plan Social, en su larga trayectoria y hoja de vida, desde los 14 años de edad, ha mantenido la voz cantante en las diferentes demandas de la paridad y desarrollo de las mujeres.

En su participación en el X Congreso de Mujeres Municipalistas 2021, que tuvo como tema central Empoderamiento político por una democracia más inclusiva y equitativa, se persigue promover un intercambio sobre la necesidad del empoderamiento político de las mujeres, desde la articulación y suma de esfuerzos entre todas para superar las diferentes problemáticas que se presentan en la participación femenina.

En la disertación también participaron otras féminas, que han logrado importantes espacios y posiciones de la sociedad, entre ellas la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, Peggy Cabral, ex embajadora y presidenta en funciones del PRD, Ligia Amada Melo, ex ministra de educación superior, entre otras féminas de la municipalidad que con su esfuerzo y dedicación han logrado escalar.