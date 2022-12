"A quienes presionan para que los procesos no salgan, a quienes amenazan e intimidan, a los que sacan espacios y comunicados, no pierdan su tiempo"

Santo Domingo.- El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, entregó el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022 a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, por sus esfuerzos extraordinarios en el combate a la corrupción y la impunidad.

En un acto celebrado este viernes, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Los destacados magistrados se suman a las 12 personalidades que han recibido este reconocimiento, el cual fue creado por Participación Ciudadana con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de educar mediante el ejemplo, presentando a la sociedad modelos positivos de conductas a ser emuladas, y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República y que promueve Participación Ciudadana.

En su alocución la magistrada Yeni Berenice Reynoso planteó la necesidad de que para hacer más efectivo la lucha contra la corrupción se debe modificar la Ley de Compras y Contrataciones.

También dijo que "en el pasado la lucha contra la corrupción era usada como arma política"

Hizo una advertencia "A quienes pagan campañas de descrédito con el mismo dinero que distrajeron del estado, que irónico, atacan con el dinero que debía estar en los hospitales, en las escuelas por una mejor educación, en fín en los lugares y para los objetivos que se ha dispuesto; a quienes presionan para que los procesos no salgan, a quienes amenazan e intimidan, a los que sacan espacios y comunicados, no pierdan su tiempo, no vamos a callarnos, no vamos a detenernos, ningún proceso se va a detener", así expresó Yeni Berenice.