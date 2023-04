Según el representante de Elías Piña no realizaría este tipo de afirmaciones sobre alguien que solo está siendo investigado de cometer crímenes, señalando que la presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos.

Tras la legisladora Faride Raful catalogar como "ratas a los imputados del caso Calamar durante la sesión anterior del Senado, el senador Yván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)aprovechó la oportunidad para referirse a sus comentarios.

“Tengo que hacer el reparo de que la sacaron de contexto, porque ella le decía ‘ratas’ a las personas que están siendo objeto de investigación, y yo estoy seguro de que ella no le va a decir rata a Andrés Bautista, cuando estaba siendo objeto de una investigación”, expresó Lorenzo este martes.

En la sesión de la Cámara Alta, Lorenzo resaltó que las declaraciones de Raful, quien no asistió a la reunión, fueron sacadas de contexto, alegando que la senadora del Distrito Nacional no describiría de esa forma a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), investigados por supuestos casos de corrupción.

Según el representante de Elías Piña no realizaría este tipo de afirmaciones sobre alguien que solo está siendo investigado de cometer crímenes, señalando que la presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos.

“Por eso digo que a ella la sacaron de contexto, porque Lisandro no es una rata. Lisandro es un empresario próspero que está siendo objeto de investigación por un escándalo de corrupción, que yo le doy la presunción de inocencia… él no es una rata”, indicó.

También se refirió al legislador del PRM Sergio Moya “Gory”,involucrado en el caso Calamar

“Yo pienso que el diputado Gory no es una rata y no ha lugar a que la buena amiga Faride Raful porque el este siendo objeto de investigación, en la investigación de calamar, él no es una rata, porque ella no le dice rata a sus compañeros con los que ella comparte, a los compañeros que votaron e invirtieron para que ella sea senadora. Miren que bien se ven un diputado y una senadora que yo pienso que porque él está siendo objeto de una investigación ahora él no es una rata”, dijo sobre un video con fotos alusivas a los referidos.