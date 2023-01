Su declaración se debe cuando se le cuestionó sobre la carta que envió Miriam Germán a los adjuntos, advirtiéndoles que no deben criticar las decisiones de los jueces.

SANTO DOMINGO.- Sobre las especulaciones que hay desde la semana pasada de que Yeni Berenice y Wilson Camacho podrían renunciar de la Procuraduría General de la República, el abogado Francisco "Pancho" Álvarez consideró que no cree en los rumores.

"Yo no creo para nada que ellos vayan a renunciar, ellos tienen una determinación muy firme que han demostrado con el paso del tiempo, con las declaraciones que dan... yo lo que hago es un llamado que las criticas la hagan con altura porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una decisión, sin palabras insultantes, con objetividad y no representa un desafío para la magistrada Miriam Germán".

Su declaración se debe cuando se le cuestionó sobre la carta que envió Miriam Germán a los adjuntos, advirtiéndoles que no deben criticar las decisiones de los jueces.

"Todo el mundo respeta a Miriam Germán, ahora soy de lo que creo que los jueces y fiscales tienen palabras y deben usarla, eso de que los jueces nada más hablan por sentencia, eso no es cierto, y yo no creo en ese sistema, yo creo que si un juez lo está cuestionado, tiene derecho a referirse a eso y explicarle a la opinión pública cuál es su posición".

Agregó que igual derecho tiene un fiscal, si no está de acuerdo con la decisión del juez tiene el derecho cuando sale de audiencia a dar una declaración al respeto, "deben conservar la altura en su critica porque obviamente no podemos permitir que el sistema de justicia se convierta en un chiquero, tiene que mantener la critica con altura, pero no quedarse callado, ademas eso pondría en desventaja al Ministerio Público porque los abogados de la defensa salen a dar declaraciones".