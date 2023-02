REDACCIÓN.- El Príncipe Karim, colgó un video en sus redes sociales donde se deja ver hospitalizado tras haber sufrido un accidente en un helicóptero en Barranquilla, Colombia

Karim Nader Abu Naba'a no dejó atrás y bromeó sobre su “muerte” colocando al pie del audiovisual “RIP” y una fotografía suya a blanco y negro de portada.

“¿Tú ta' loco?, yo no me voy a morir hasta que no arregle República Dominicana, como El Salvador y Dubai”, dijo.

Sobre su estado de salud, Karim minimizó sus lesiones y se limitó a decir que “es solamente una piedrita floja, lo vamos a arreglar y listo el pollo”.

En el video, Karim también mostró imágenes del helicóptero en llamas tras el impacto.

Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de cientos de comentarios de solidaridad, así como también de risa reaccionando a la manera jocosa en la que Karim apareció luego de su accidente.

https://www.instagram.com/reel/Cozw8p0Pn41/?utm_source=ig_web_copy_link