Al ser cuestionado sobre qué piensa de que todos los aspirantes habían acordado estar en la Casa Nacional, y Margarita faltó, dijo que la caída fue muy grande y en 30 minutos ella no podía reponerse.

SANTO DOMINGO.- El politólogo Faustino Collado consideró este lunes que nunca le vio a Margarita Cedeño profundidad en la política y que no iba a aguantar una campaña, una disputa interna, "y menos iba aguantar una campaña exterior cuando tú tienes que confrontar a diferentes".

"Yo creo que gente con experiencia política dentro del PLD y posiblemente Danilo Medina, se dieron cuenta de eso y apuntaron para otro lado, porque Margarita Cedeño independientemente de su simpatía, su sentimiento y forma cortés, no tiene profundidad política, no maneja los temas de la política dominicana internacional, y para mi eso fue lo fundamental para ella quedar en un lejano y tercer lugar".

Dijo que hasta ahora, excepto Domínguez Brito "que tu lo ves con un discurso más sustantivos, y Martiza, tu la ves que tiene algunos conceptos políticos más claro, pero en general hay una gran debilidad conceptual de contenidos políticos en todo ese equipo".

Sostuvo que Abel es un cuadro del PLD que ha llegado por circunstancia y porque ha acumulado dinero, "Abel gana en esta campaña no por sus condiciones políticas, porque las mayores la tenía Domínguez Brito, Abel llega por su dinero, porque para tu hacer una campaña como lo ha hecho Abel eso necesita mucho dinero, no se lo ha dado el PLD, se supone que no lo ha sacado de la alcaldía de Santiago, entonces ¿de dónde Abel ha sacado dinero?, de donde quiera que lo haya sacado ha invertido una gran cantidad de dinero, entonces eso es lo que ha determinado esa candidatura de Abel".

Al ser cuestionado sobre qué piensa de que todos los aspirantes habían acordado estar en la Casa Nacional, y Margarita faltó, dijo que la caída fue muy grande y en 30 minutos ella no podía reponerse.

"Ahí hay un problema, pero evidentemente quizás ella, y yo vi a Maritza también muy entruñada, porque el lenguaje no es solamente lo que tu digas por un Tweet, si tu revisa los videos de esa rueda de prensa tu ve a Maritza muy entruñada".

Dijo que Domínguez Brito sabe que el conflicto en el PLD va a seguir, porque de todos esos candidatos que habían ahí el menos ético es Abel, en el sentido del pragmatismo.