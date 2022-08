Al ser cuestionado que si han discutido unirse a la Fuerza del Pueblo, dijo que están trabajando fuertemente para fortalecer y hacer crecer al PLD.

SANTO DOMINGO.- El senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, aseguró este miércoles que en el 2024 el Partido de la Liberación Dominicana van a dirigir los destinos del país, "si Dios quiere, para el beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano".

Sostuvo que está convencido de que será así, y que el mismo presidente Abinader dijo "que no miráramos hacia atrás", "obviamente él no quiere que recordemos que no han hecho absolutamente nada".

Al ser cuestionado en la entrevista central de El Despertador, que si han discutido unirse a la Fuerza del Pueblo, dijo que están trabajando fuertemente para fortalecer y hacer crecer al PLD.

"Todas las fuerzas liberares van a estar juntas en esta oportunidad en defensa del pueblo dominicano. Nosotros tenemos la responsabilidad de quitarle esta pesadilla que constituye el PRM al pueblo dominicano, y para eso tenemos que unificar los criterios de las fuerzas más progresistas".