SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, favoreció este miércoles la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, herramienta que a su juicio contribuirá a enfrentar la corrupción y el crimen organizado, aunque tiene algunas interrogantes sobre la aplicación de la pieza legislativa.

“Las leyes no son retroactivas y hay una tesis que ellos no le llaman retroactividad sino temporalidad, son dos tesis y esa es la gran discusión, nosotros creemos que eso choca con la constitución, Serbio Tulio está planteando que no sea sin límite de tiempo, sino que sea a partir de la constitución del año 2010”, dijo Lorenzo.