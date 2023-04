"Yo le digo a los jóvenes que aguanten, ya la vuelta no puede ser ni por Guatemala ni por México, la vuelta es el 2024 sacando a Luis del poder".

SANTO DOMINGO.- Al asegurar que Abel Martínez será el próximo presidente de la República, y que está empatado virtualmente con el presidente Luis Abinader, el senador Yván Lorenzo expresó que no descarta una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el partido morado.

Al ser cuestionado que si cree que sea posible la alianza entre ambos partidos donde Leonel Fernández no sea quien la encabece, respondió "indudablemente yo pienso que nos vamos aliar, y Abel Martínez no le cae mal a los fuercitas, fíjense que ahí están sus amigos, yo no tengo dudas que Abel va a encabezar de cara a la presidencia de la República una gran coalición de partidos".

"El PLD es el partido de mayor vocación de concertación, y no está mal que si Leonel desea encabezar un frente opositor, obviamente como ha dicho que el PLD es una fábrica de presidentes, que uno de los pupilos más aventajados del PLD y de todos ellos es Abel Martinez", aseguró Lorenzo al reiterarle, que si se está cultivando algún tipo de posibilidad de alianza, debido a que se ha visto una flexibilidad de parte de la Fuerza del Pueblo hacia el PLD, contrario a lo que ocurría en meses anteriores.

Dijo que en las encuestas que realiza su partido Abel Martinez tiene un 38 por ciento, que están creciendo y fortalecidos.

Sostuvo que los acuerdos siempre son buenos, "tenga la seguridad que nosotros nos vamos aliar con todas las fuerzas vivas y liberal de República Dominicana, con todo el que esté de acuerdo que las cosas cambien en el país".

Expresó que lo que no está en juego es la candidatura de Abel Martínez, que encabeza las encuestas, incluso en ocasiones por encima de Abinader.

Agregó que no tiene dudas que cuando en la recta final las cosas estén claras que Abel marque por encima del 50 por ciento, se van a declarar los partidos, "no tengo dudas que }Abel va a encabezar una gran coalición que lo llevará a la presidencia de la República en representación de todos".

"Yo le digo a los jóvenes que aguanten, ya la vuelta no puede ser ni por Guatemala ni por México, la vuelta es el 2024 sacando a Luis del poder".

Caso Calamar

En otro orden, respeto al caso Calamar que involucra a varios dirigentes de ese partido, Lorenzo manifestó que estamos en un Ministerio Público indulgente que cuando se trata de vinculados del PRM. "Es indulgente porque si tu quieres que no te conozcan una medida de coerción solo tienes que presentar el carnet de dirigente de PRM".

En tanto el vocero de los senadores dijo que el abogado Ángel Lockward entregó una cantidad grande de dinero al entorno de Luis Abinader, que ronda los 400 millones de pesos, "él me lo dijo y me dio autoridad que yo podía decirlo, que le dio 400 millones de pesos, me dijo que le dio en su oficina y en casa de campo".

"Pagán delató a principio del 2021 y luego de que se conociera e incluso que se le presentara acusación se le invitó en febrero del 2023, presten atención para que vean la perversidad de este Ministerio Público, se le invitó en el 2023 para que delate a Ramón Peralta y a Danilo Medina", manifestó, cuando se le preguntó que cuál es su opinión respeto al caso y los señalamientos.