Martínez encabezó un recorrido por la provincia Elías Piña en donde aseguró que el país no puede continuar en manos de un grupito de la élite corporativa, ni de rodillas ante una agenda que pretende imponer una cultura ajena a los dominicanos.

Elías Piña.- El líder de la oposición y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, aseguró que un proyecto presidencial no se construye sin tomar en cuenta el sentir de las comunidades y que, apuesta a la cultura de trabajo, de valores, de principios y de dignidad que siempre ha caracterizado al dominicano.

Al escuchar las inquietudes de la Confraternidad de Pastores de la provincia, así como a cientos de profesionales y jóvenes, externó su preocupación por la situación precaria que atraviesan las comunidades de esa zona fronteriza, asegurando que de continuar por el camino que va el país, en diez años no quedarán dominicanos en Elías Piña.

“Todo cuanto ustedes me dicen, lo he palpado al recorrer las carreteras y caminos vecinales hasta llegar aquí. Puedo decirles que no es solo Elías Piña que va mal, viviendo en la desesperanza, sin oportunidades, sin seguridad y con el costo de la vida cada vez más alto; eso está sucediendo en todo el país, porque tenemos un gobierno que no está conectado con las prioridades de las comunidades”, expresó.

El líder político manifestó que a partir del 2024 los dominicanos estarán orgullosos de que él sea su presidente, porque “les quedaré bien, porque no comulgo con la agenda impuesta por organismos internacionales que lleva este gobierno de haitianizar el país y de sembrar una cultura que no es dominicana. A partir del 2024, otro gallo cantará en esta provincia y en todo el país”.

“Cuando los justos gobiernan la gente se alegra, pero cuando los injustos son los que gobiernan, el corazón y el pueblo se entristecen y lloran de pena; por eso creemos en ustedes y la meta nuestra es construir la mejor República Dominicana de la historia, y lo haremos contigo mujer, contigo hombre de trabajo, contigo joven; para recuperar nuestro país y encaminarlo hacia una época de oro, llena de oportunidades y desarrollo”, manifestó.

Abel Martínez estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Yván Lorenzo, senador y vocero de la bancada del PLD; Lucía Medina, enlace provincial Abel 24; así como los miembros del Comité Central, diputado Juan Aquino (Pipin); Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios; Yisell Yahaira Santana, alcaldesa de Bánica y Pason Soler, alcalde de Juan Santiago, entre decenas de regidores, dirigentes y líderes comunitarios de la región.