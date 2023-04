El candidato presidencial sostuvo encuentros con la dirigencia de Pedro Corto, con empresarios y la dirigencia de Las Matas de Farfán, con empresarios y micro empresarios, jóvenes, mujeres y simpatizantes de la región, acompañado de la alta dirigencia del PLD de la provincia San Juan.

SAN JUAN.- En el marco de un impresionante recorrido encabezado por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez por varios municipios de esta provincia, el líder de la oposición dejó sembrado un mensaje de esperanza en los sectores productivos y en las comunidades.

En una actividad realizada con el sector agropecuario, Martínez escuchó atentamente los graves inconvenientes que enfrenta este importante sector productivo.

“Escucho sus inquietudes y son las mismas que me expresan en todo el territorio nacional; el alto costo de los insumos, la falta de pago, la ausencia de maquinarias; los problemas de interconexión con los caminos interparcelarios que están completamente abandonados, la falta de apoyo y otras múltiples problemáticas que los aquejan; pero debo decirles, que ese no es su mayor problema”, expresó Abel.

Martínez afirmó que el campo dominicano tiene un único y gran problema que se llama “Gobierno del PRM”, destacando que “no es solo que no han tenido la capacidad de prevenir el impacto de la sequía que nos afecta, es que están gobernando de manera miserable y despiadada contra los responsables de poner la comida en la mesa de millones de dominicanos”.

“El actual gobierno quiere llevar a la quiebra a los productores locales, con el firme propósito de favorecer a un pequeño grupo de la élite y ha llegado el momento de no dejarnos engañar, que sepan que en República Dominicana no existen más engaños, porque es difícil engañar a un pueblo, cuando el estómago está vacío, por eso, quienes nos gobiernan no merecen permanecer un minuto más allá del 16 de agosto del 2024”, expresó.

El candidato presidencial sostuvo encuentros con la dirigencia de Pedro Corto, con empresarios y la dirigencia de Las Matas de Farfán, con empresarios y micro empresarios, jóvenes, mujeres y simpatizantes de la región, acompañado de la alta dirigencia del PLD de la provincia San Juan.