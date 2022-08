“No comparte con nadie, no se ha agregado al bloque nuestro”, dijo la senadora.

SANTO DOMINGO.- La actitud del presidente del Senado, Eduardo Estrella, parece ser distante y fría en las instalaciones del Congreso Nacional.

Al menos de esa forma lo dejan ver las declaraciones de la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, quien afirmó que Estrella siempre se ha mantenido alejado de los legisladores del bloque de esa organización política. “No comparte con nadie, no se ha agregado al bloque nuestro”, dijo.

Pero, no solo con los representantes del PRM se da esa frialdad.

También, según dijo la representante de Puerto Plata, la misma actitud está presente cuando reciben al “Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) o cuando va un embajador”.

Al emitir sus declaraciones, Bournigal saca de sus memorias el manejo tanto de Ramón Alburquerque y Andrés Bautistas cuando ocuparon la silla del presidente de la Cámara Alta y, contrario con Estrella, “ellos compartían con los demás congresistas y eran invitados a todos los actos, lo que no sucede con Eduardo Estrella”.

Otro aspecto que no quedó fuera de las críticas de la senadora fue el hecho de que Eduardo Estrella se opusiera a que se modificara el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

“ No se puede modificar, no se puede cambiar, esa ley hay que dejarla así, y cogió Pacheco que no tiene un PHD ni un postgrado en ninguna universidad, y dijo yo voy a buscar un bajadero, y buscó un bajadero”, precisó al ser entrevistada en un espacio radial nacional.

Presidencia del Senado

Actualmente el Partido Revolucionario Moderno no se ha puesto de acuerdo en torno a si Estrella va a seguir como presidente del Senado o si van a escoger un miembro de ese partido para la próxima legislatura.

No obstante, la mayoría de los senadores del PRM aboga porque el Senado sea encabezado por una persona de esa organización.

La reunión para esos fines será desarrollada mañana jueves a las cuatro de la tarde.

De acuerdo a fuentes, todo está sobre la mesa para la reelección de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, pero el tranque está en el Senado de la República, ya que los legisladores perremeístas no quieren que Eduardo Estrella sea el titular de la Cámara Alta por una tercera ocasión consecutiva.

La pasada semana, la Dirección Ejecutiva del PRM escogió por consenso una comisión que tendrá la responsabilidad de convocar para esta semana tanto al bloque de senadores del PRM como a los diputados de dicha organización, tal como lo indica la letra F del artículo 28 de los estatutos del partido, que manda a escuchar a sus legisladores previo a la toma decisión sobre la conformación de los respectivos bufetes.