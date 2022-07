Dentro de poco, el partido impartirá jornadas de capacitación para que sus militantes sean árbitros en las mesas de consultas y den fe de la transparencia y la disciplina con la que se hacen las cosas en el PLD.

DUARTE.- Toda la logística para llevar a cabo el 16 de octubre la consulta en la que se elegirá al aspirante presidencial del PLD para 2024, está lista, aseguró el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en el acto masivo de juramentación de nuevos militantes que se realizó este sábado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La consulta se realizará en todas las demarcaciones electorales del país y en las seccionales del partido en el exterior y se trata de una consulta abierta, en la que pueden participar todos los ciudadanos, excepto aquellos que estén inscritos en otros partidos.

El orden establecido en la boleta para los aspirantes presidenciales se definió a través de un sorteo. En la primera casilla aparecerá Luis De León; luego, en la dos Maritza Hernández; en la tres Francisco Domínguez Brito; Abel Martínez aparecerá en el cuatro; Margarita Cedeño en el cinco y Karen Ricardo en la casilla 6.

Dentro de poco, el partido impartirá jornadas de capacitación para que sus militantes sean árbitros en las mesas de consultas y den fe de la transparencia y la disciplina con la que se hacen las cosas en el PLD.

“De aquí al 16 de octubre, todos los peledeístas tenemos la honrosa responsabilidad de organizar esta consulta para que sea ejemplo de participación ciudadana y de democracia interna. Y vamos a salir aún más fuertes de este proceso, porque aquí somos todos compañeros y compañeras y, gane quien gane, ganaremos todos y caminaremos unidos hasta la victoria!”, dijo el presidente del partido morado.

Como parte del proceso de renovación, Danilo Medina encabezó una multitudinaria juramentación dentro del programa Sumando Estrellas, al que cada domingo se incorporan miles de jóvenes y primeros votantes.

Allí, resaltó el modelo inclusivo y de reducción de la pobreza que implementó el PLD en sus años de gobierno y lo comparó con el aumento de la desigualdad y las dificultades que atraviesan las familias actualmente “porque eso es lo que ocurre cuando el gobierno trabaja para unos pocos”.

Aseguró, además, que los dominicanos y dominicanas sabrán retomar las riendas de su destino y elegirán sabiamente: “Salgan a mostrarle a las familias dominicanas que no están solas, que pueden contar con el PLD. Salgan a decirles a las madres de este país que sí hay esperanza, que sí hay futuro y que ese futuro es de la mano del PLD”, garantizó.

El PLD ha crecido exponencialmente en los últimos meses y ya ha incorporado a sus filas a más de 320 mil nuevos afiliados, en su mayoría jóvenes.

Tal como señaló Medina: “Este ya no es el PLD del 2020. Estamos construyendo un nuevo PLD aún más fuerte, más capaz y más comprometido. Ustedes son la mejor militancia de este país”.

Katherine Guzmán, una joven licenciada en Educación que fue juramentada, animó a los jóvenes a trabajar por el partido de los grandes logros.

“No hay un rincón de la República Dominicana por el que usted pase y no vea una obra marca PLD. No hay ni uno solo. Porque así es el PLD. El PLD es el partido del futuro. Los demás allá afuera son pan para hoy, hambre para mañana. Hay unos que no quieren que miremos para atrás porque saben que si los dominicanos nos ponemos a hacer cuentas, nos quedan debiendo”.

Otro de los jóvenes que fue juramentado, le pidió a los francomacorisana que trabajen para encarrilar al país por la senda del progreso.

“Han llegado al lugar correcto, este es el partido de hechos, de promesas cumplidas. Por eso a algunos les da miedo que miremos para atrás porque tienen unos zapatos que no han podido llenar. Volvieron los apagones, los precios están por las nubes, escasea la comida, no hay ni un chele en la calle, no hay inversión pública, y sobre todo sufrimos porque este gobierno está beneficiando a unos pocos”, planteó Rafael Taveras, ingeniero civil y docente.

Los asistentes juramentados se comprometieron a seguir trabajando por la victoria de 2024.

El PLD continuará realizando juramentaciones multitudinarias en todo el país semanalmente, hasta fechas cercanas a la consulta de los precandidatos.