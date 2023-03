Báez expresó que para la alocución de Fernández se eligieron testimonios preparados por miembros de la Fuerza del Pueblo para mentirles al país.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández se dirigió la noche de este martes al pueblo dominicano, en el que lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Luis Abinader, alegando que se olvidó de los pobres, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

De inmediato las reacciones de figuras políticas no se hicieron esperar, como es el caso del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez quien manifestó que el discurso de Fernández no es digno de un expresidente y que ahora es cuando se acuerda de las clases menos favorecidas, por la que no hizo nada.

“Ese discurso o similar a un discurso, no es digno de un expresidente. Ahora se recuerda de las clases menos favorecidas, ¿que hizo por esa gente en sus periodos de gobierno? : NADA”, publicó el también aspirante a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Oeste.

Báez expresó que para la alocución de Fernández se eligieron testimonios preparados por miembros de la Fuerza del Pueblo para mentirles al país.

“No se respetó a la audiencia: eligieron unos testimonios preparados previamente por miembros de su partido para mentirle al país”, dijo Báez.

“Ahora tenemos un millón seiscientos mil (1,600,000) tarjetas Supérate y en el 2011 solo 600 mil tarjetas : antes $800 pesos, ahora $1600”, dijo.

Manipulación

En su alocución por una cadena de radio, televisión y plataformas digitales, Fernández inició sus palabras desmontando “las manipulaciones estadísticas, las cifras fuera de contexto y las falacias” que, a su juicio, a representó el discurso de rendición de cuentas de Abinader.

“A decir verdad, el discurso pronunciado por el presidente de la República constituye una obra maestra del género de ficción, que como tal refleja una completa desconexión con el mundo real de deterioro en la calidad de vida que, en estos momentos, está conmoviendo a la mayoría del pueblo dominicano”, señaló Leonel Fernandez en parte de su discurso.

Fernández citó como ejemplo, que al ofrecer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del pasado año, 2022, Abinader sostuvo que alcanzó “un notable crecimiento anual de 4.9%, superior al promedio de América Latina”.