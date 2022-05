Domínguez Brito dijo que: “Los dominicanos merecen mucho más, merecen al menos sensibilidad por parte del gobierno, y eso no lo vemos en ningún sentido”.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno insensible con los más pobres, que es un gobierno para ricos.

Brito, ofreció estas declaraciones en las oficinas de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) donde fue invitado por su presidente el señor Juan Matos y la directiva.

“El gran problema del gobierno del presidente Luis Abinader es que es un gobierno que trabaja solo para los más ricos, para los que tienen más poder, es un gobierno insensible con el pobre. No sienten, no se dan cuenta cuando hay una familia que no tiene que comer en la noche. No se dan cuenta cuando no hay dinero para pagar el gas, el colmado. No se dan cuentan lo que están sufriendo cuando alguien tiene que comprar una medicina” señaló.

Francisco afirmó que en el gobierno de Abinader viven en una burbuja: “Cuando vives en una burbuja no sientes, no te duele, no te erizas cuando hay gente sufriendo. No van a encontrar solución porque viven en una burbuja, es un gobierno de burbuja, de gente que siente son de la aristocracia inglesa y que los pobres no existen.

Domínguez Brito dijo que: “Los dominicanos merecen mucho más, merecen al menos sensibilidad por parte del gobierno, y eso no lo vemos en ningún sentido”.