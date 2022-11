“Realmente todo es una locura. Vamos como barco a la deriva y lo que logramos en los gobiernos del PLD de reducir la tasa de homicidios a menos de diez cada cien mil habitantes se desvanece. Si el gobierno no reacciona. Todo será más difícil en el futuro para revertirlo”

SANTIAGO.- Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la República, aseguró que el gran problema del aumento de la criminalidad es que el gobierno no tiene plan, no sabe qué hacer y solo improvisa cada día.

"Esa improvisación le sale muy cara a la familia dominicana. Cada día hay más dolor por las muertes violentas en el seno de los hogares, los robos y atracos tienen en pánico a los dominicanos, y el micro tráfico de drogas está consumiendo a nuestros adolescentes”, afirmó.

En sus palabras Francisco expresó que urge planificar en medidas concretas de prevención y persecución, donde se puedan integrar todos los sectores en ese proceso: “Veo un Ministerio Público ausente cuando es el jefe de la política criminal. Es inadmisible que sea excluido. Debemos empezar la nueva policía de investigación que reduzca la impunidad, debemos ver el consumo de drogas como un tema de salud. Hay que investigar de dónde están saliendo tantas armas y municiones si está prohibida su importación”, indicó el ex Fiscal del Distrito Nacional.

“Realmente todo es una locura. Vamos como barco a la deriva y lo que logramos en los gobiernos del PLD de reducir la tasa de homicidios a menos de diez cada cien mil habitantes se desvanece. Si el gobierno no reacciona. Todo será más difícil en el futuro para revertirlo”, dijo.