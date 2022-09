“No hay mejores testigos que ustedes, para saber en qué condiciones se encuentra la educación pública. Este es un gobierno, que, en materia de educación, su constante ha sido la improvisación", dijo.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó, en el marco de un gran encuentro con sus principales coordinadores magisteriales a nivel nacional, que para mejorar la educación los maestros deben ser prioridad.

“No hay mejores testigos que ustedes, para saber en qué condiciones se encuentra la educación pública. Este es un gobierno, que, en materia de educación, su constante ha sido la improvisación. Iniciamos un año escolar carente de todo: aulas, docentes, personal de apoyo, herramientas didácticas, falta de acondicionamiento de los planteles, aulas sobrepobladas, sin butacas, etc. Bajo esas condiciones es imposible trabajar con entusiasmo y calidad” afirmó Francisco.

Francisco indicó que decir lo que falta no resuelve el problema. Los problemas en educación se resuelven con proyectos, planificación, compromiso, voluntad e inversión: “Mi compromiso con el Sector Educativo es sagrado y, Dios mediante, lo honraremos. Me comprometo a proteger a el INABIMA y los fondos de pensiones de los maestros de toda pretensión de sectores privados. Me comprometo a iniciar una reingeniería de la ARS para que los docentes tengan servicios médicos dignos y de calidad. Sin salud no hay educación”.

“Humanizaré la jornada escolar extendida. Tiempo para los docentes. Arte, deporte y cultura para los estudiantes. La escuela debe ser divertida. Haremos cumplir la ley 66-97: evaluación del desempeño cada tres años, concursos de oposición dos veces al año, planes de vivienda para maestros, indexación salarial para los jubilados y pensionados, mejoría salarial de los maestros activos. Me comprometo con la actualización profesional; docentes con grado los llevaremos progresivamente a un título de maestría. Los de maestrías a doctorados. Todo esto se traducirá en calidad de la educación.

Francisco expresó que invertirá en un amplio programa de salud mental y ocupacional para docentes y estudiantes: “Me comprometo, ante Dios, que ustedes formarán parte importante en las decisiones que toquen a la clase docente. Los maestros y maestras gobernarán conmigo. Creo en el maestro y la capacidad que tiene de sacar un buen producto en las condiciones más desfavorables. Trabajemos por una mejor educación” finalizó.