Explicó que aceptó la invitación de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, Francis Vargas y Radhamés Jiménez para que fuera a saludar a Leonel Fernández a esa ciudad “Nunca me juramenté en la Fuerza del Pueblo (FP) y ni tampoco hice la señal de Leonel”.

SANTO DOMINGO.- Luego de su destitución como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en Puerto Plata, el exdiputado de esa organización política, Alfonso Crisóstomo “El Querido”, aclaró este jueves que no ha sido expulsado de las filas del PLD.

“El Querido” aclaró que pertenece a las filas del partido morado mucho antes del Secretario General, Charles Mariotti quien pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano.

“Charles Mariotti cuando tu era perredeísta ya yo era peledeísta formado en la fila del partido. Ni los estatutos viejos y ni los estatutos nuevos ni la ley de partido dice que tu tiene la capacidad para expulsar a nadie, solamente un tribunal disciplinario del partido puede optar mi expulsión, pero con un juicio que me acusen; que me notifiquen la acusación, que yo me defienda y que lo que invocan sean estatutarios», dijo.

"De manera que ni usted Charles Mariotti ni tampoco Junior Polanco en Puerto Plata y otras hierbas aromáticas tienen la capacidad para expulsar al Querido, solo un juicio disciplinario; de manera que no hagan ridículo, no hagan ridículo y no haga ridículo", explicó Crisóstomo.

Explicó que aceptó la invitación de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, Francis Vargas y Radhamés Jiménez para que fuera a saludar a Leonel Fernández a esa ciudad “Nunca me juramenté en la Fuerza del Pueblo (FP) y ni tampoco hice la señal de Leonel”.