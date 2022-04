Diputado Rafael Castillo se juramenta en Fuerza del Pueblo junto a regidores de SD Este Wilson Báez y Walkiria Medina.

SANTO DOMINGO ESTE.- Ante una multitudinaria asistencia de ex peledeístas que tomaron juramento en la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández manifestó que a causa de que el Gobierno no sabe entender y buscar soluciones a los problemas que afectan a la República Dominicana, es que esa organización política va creciendo constantemente.

“Por no saber entender y buscar solución a los problemas que afectan a la República Dominicana, es que la Fuerza del Pueblo va creciendo contantemente, porque la gente lo que dice es, frente a esta alza de precios que está ocurriendo en todo, es el pollo, es la leche, son los plátanos, son los huevos, es la batata, es el ñame, esto no lo aguanta nadie, esto no lo aguanta nadie”, especificó el presidente de la Fuerza del Pueblo.

En el acto celebrado en el Club Deportivo y Cultural Framboyán, en el sector de Los Mina, Fernández juramentó al diputado Rafael Castillo y a los regidores Wilson Báez y Walkia Medina, ambos de la circunscripción número dos, de Santo Domingo Este quienes pasan a engrosar las filas de la FP.

Después de tomar el juramento, Fernández reconoció que hay una crisis, pero dijo que quienes gobiernan no pueden estarse justificando. “Para los que dirigen a su pueblo, los que dirigen naciones, las crisis no constituyen justificaciones del fracaso. La historia nos enseña que los grandes liderazgos se construyen en medio de grandes crisis. Cuando todo fluye de manera normal, no se requiere de grandes liderazgos, eso lo puede hacer cualquiera, los que trascienden son los que convierten las crisis en momentos de progreso y de avance para sus respectivos pueblos”, especificó.

El ex mandatario recordó las palabras del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en su discurso en la primavera de 1940 antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: "tenemos que prepararnos porque los tiempos son difíciles, lon único que les ofrezco es, sangre, sudor y lágrimas, pero al tiempo que ofrezco eso, les digo al pueblo inglés, llegaremos hasta el final; lucharemos en Francia; lucharemos en los mares y océanos; lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire; defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste; lucharemos en las playas; lucharemos en los aeródromos; lucharemos en los campos y en las calles; lucharemos en las colinas; nunca nos rendiremos...", y así derrotaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Refirió que cuando en el año 2004, le tocó llegar al gobierno, “todos ustedes recuerdan que veníamos de una crisis bancaria, quiebra de bancos en la República Dominicana, se devaluó el peso frente al dólar y todo subió de precio, pero afrontamos la crisis y el valor del dólar, de 58 por 1, descendió a 28 por 1 y al mismo tiempo los precios bajaron de todos los productos de la canasta familiar”.

“Se desató otra crisis, empezaron a quebrar bancos en los Estados Unidos, empezaron a quebrar bancos. En Europa, la crisis financiera global subió el petróleo a 147 dólares el barril, estaban subiendo los precios de los alimentos, pero ¿qué hicimos nosotros?, subsidiamos los precios de los alimentos, le dimos apoyo al Plan Social de la Presidencia, nos inventamos unas unidades móviles de los comedores populares que circulaban por toda la república, y fueron tan útiles, que cuando vino el terremoto de Haití, fue la República Dominicana que ayudó a Haití a resolver el problema alimentario con esas unidades móviles”, agregó el líder de la Fuerza del Pueblo.

“Hoy enfrentados una crisis, lo que se busca es una justificación, hay inflación porque en el mundo entero hay inflación, hay inflación en México, hay inflación en los Estados Unidos, hay inflación en Guatemala; perfecto, ahora explíquenos una cosa, por qué la inflación en República Dominicana es tres veces mayor que la de Costa Rica, es mayor que en Colombia, es mayor que en Perú, es mayor que en Chile, es mayor que en Honduras, es mayor que en Panamá; por qué razón. Porque en la República Dominicana se están cometiendo errores donde el costo de la vida, se hace una penuria permanente para los pobres de República Dominicana”, exclamó Fernández al dirigirse a los miembros que presentaron juramento este domingo.

En su discurso Fernández se basó en la mención que hizo el legislador que pasó a la FP, sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, “le llaman la Ley de Tasa Cero Arancelaria, a la importación de una serie de bienes y servicios, para supuestamente mitigar los efectos de la crisis, de la inflación en la República Dominicana, la que plantea que no se cobrarán los impuestos en aduanas; pero para las carnes que se puedan importar, y que se traerán pastas alimenticias y leche en polvo, y eso no pagará impuestos en aduanas, algo que parece como inteligente, aparentemente luce como sabio”.

Recordó además que, “nosotros no tenemos acuerdo de libre comercio con Brasil, con Argentina, ni con Turquía, ni con ninguno de esos países que son los que van a exportar hacia República Dominicana”, por lo que dijo que el gobierno se ha equivocado, “se han equivocado, nosotros aquí producimos pollo, lo que hay que importar a tasa cero es el maíz, para que se produzca pollo y huevos en República Dominicana, que se produzca tal cantidad de pollo y huevos, que la oferta sea mayor que la demanda y los precios disminuyan y estamos ayudando los productores de la República Dominicana, cojan nota desde el gobierno para que aprendan a gobernar ”, enfatizó.

El exmandatario llamó al gobierno a la reflexión sobre las medidas tomadas, “el tema no es importar leche en polvo, el tema es apoyar a los ganaderos para que produzcan más leche, y al aumentar el volumen de producción de leche subsidiada por el gobierno, habrá leche más barata de consumo para el pueblo dominicano. El tema no es importar pastas alimenticias, importen trigo, para que en los molinos se pueda procesar y se produzca el pan en la República Dominicana”.

Al hacer referencia a las derrotas que han tenido los gobiernos desde que inició la crisis en América Latina, Fernández dijo que, "cuando los gobiernos no saben resolver los problemas, lo que les espera es la derrota electoral, es el resultado de los que no saben resolver las crisis".