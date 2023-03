Los demás detenidos, en el nuevo caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como Calamar, son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

SANTO DOMINGO.- Desde que se conociera a través de Noticias SIN, de los allanamientos que hiciera la Procuraduría General la madrugada de este domingo, fueron varias las figuras del ámbito político dominicano que expresaron su punto de vista sobre la Operación Calamar, en la que fueron apresados al menos 15 exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, entre los que figuran los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Hacienda, Donald Guerrero.

Tal es el caso del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, Elías Báez, quien calificó como "morbo, circo y película", los allanamientos de anoche, de casos viejos, sin ir a buscar pruebas como drogas, documentos o armas.

En tanto, el expresidente Hipólito Mejía explicó “Soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana, porque lo que me paso a mi yo no lo perdono… yo dure cinco años y siete meses aguantándoles todo tipo de ultraje e irrespeto a la gente de la suprema corte de justicia. Yo no estoy de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia no creo en eso… no me gustan las retaliaciones”.

Asimismo, el presidente del Partido Alianza País dijo “desde hace varios meses la ciudadanía esperaba que el Ministerio público actuara contra esta gente que a todas luces desfalcaron y se enriquecieron con recursos y bienes públicos. ¡Enhorabuena esta acción del ministerio público!”.

En otro orden, el abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista dijo “Hay campañita en redes contra MP. Intento fallido. El pueblo apoya a MP y trancar a los pejes gordos. Sin abusos ni atropellos. Fueron decenas miles de millones. En un mega expediente que tiene mucho tiempo de investigación. Que se defiendan. Todo está confesado”.

Del mismo modo, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, dijo “Creo que el ministerio público independiente no tiene necesidad de actuar con ese aparataje. Se cita a los investigados q tienen tiempo investigando y si hay elementos se dejan detenidos, si hay que allanar se allana, pero así no........”

Uno que salió en defensa de los detenidos, fue el exvicepresidente Jaime David Fernández expresando “es vergonzosa la forma que usa el Ministerio Público para apresar y muy lamentable para la salud de la democracia”, al tiempo que recordó sus compañeros de partido “nunca se negaron a presentarse, es muy grave para la salud de la democracia “No vendamos cuchillos para nuestra garganta”.

Otros apresados

Los demás detenidos, en el nuevo caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como Calamar, son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.