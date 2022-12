El delegado Político de la FP ante la JCE hizo un llamado a las diferentes organizaciones políticas y demás sectores del país, estar atentos ante las pretensiones del gobierno y el PRM de sabotear las elecciones del año 2024, como única forma de permanecer en el poder en contra de la voluntad popular.

SANTO DOMINGO.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de tener orquestado un plan con el propósito de sabotear la organización de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales pautadas para el año 2024.

“El gobierno del picazo y promesas, como lo ha bautizado la población, y el PRM tienen un plan para sabotear las próximas elecciones, y así tratar de querer pescar en río revuelto, como única alternativa para permanecer en el poder más allá del año 2024”, explicó el delegado Político de la FP ante la Junta Central Electoral (JCE, Manuel Crespo.

El dirigente político de la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández aseguró que el gobierno y el PRM pretenden obstaculizar los trabajos del organismo comicial, ya que de los 18,000 millones de pesos solicitados para el 2023, antesala de las elecciones del 2024, apenas le aprobaron 8,011 millones de pesos en el Presupuesto General del Estado.

“El Gobierno y el PRM están desesperados y no encuentran qué hacer, debido en todas las encuestas y en las que ellos mandan hacer los números no le dan, no le cuadran. No tienen los votos para ganar y peor aún, no tienen dónde buscarlo”, puntualizó Crespo en una nota de prensa.

Manuel Crespo dijo que la población quiere que lleguen pronto las elecciones presidenciales para votar por el regreso al poder del expresidente Leonel Fernández, ya que el desorden que encabeza el gobierno del PRM, tiene a todo el país “patas para arriba”, como se dice en buen dominicano.

“Este gobierno ha agravado la crisis post pandemia, han endeudado al país con más de 23 mil millones de dólares en préstamos y nadie ha visto ni sabe en que se han invertido porque no han entregado ni si quiera una obra importante, que beneficie a la población", dijo.

El delegado Político de la FP ante la JCE hizo un llamado a las diferentes organizaciones políticas y demás sectores del país, estar atentos ante las pretensiones del gobierno y el PRM de sabotear las elecciones del año 2024, como única forma de permanecer en el poder en contra de la voluntad popular.