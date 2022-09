SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, manifestó este miércoles que el encuentro entre el expresidente Danilo Medina y Luis Abinader en el velorio de la madre de Temístocles Montas no fue casualidad.

“En política no hay coincidencias. No es verdad que Luis Abinader y Danilo Medina coincidencialmente se vieron en el velorio de la madre de Temístocles Montas. Eso no es verdad que fue coincidencia. Repito no es verdad que fue coincidencia”, dijo Mazara.

“A lo mejor hay gente dentro del PRM que le puede estar convenciendo de que si se baja la intensidad con Danilo, en términos futuro pueda haber el acuerdo del desacuerdo”, dijo Guido en el programa radial Esto no es Radio.

“Pero yo les quiero decir, que la pared de Mirian, Yeni y Camacho está cerrada, porque esa gente han demostrado el nivel de independencia en la justicia”

Adelantó que en el expediente acusatorio del exministro de Hacienda Donald Guerrero habrán personas del PRM vinculadas al expediente.