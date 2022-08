Con relación al aumento salarial, favoreció la postura del sector empresarial, pero reconoció que el país ha tomado medidas como subsidio a los alimentos, los combustibles y las acciones de Inespre.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía reconoció este viernes que cometió un “error grave”, con la quiebra del banco Baninter, de no apretar lo suficiente y no llevar los planes sociales para evitar que los precios de los alimentos se dispararan.

“Yo me descuidé, pero Luis no se ha descuidado con eso, no. Luis le ha metido mano como debe ser y por eso, estas rectificaciones son útiles en el momento oportuno”, apuntó.

Al abordar el tema de las armas de fuego decomisadas por las autoridades, cree que muchas de ellas estaban guardadas y las están siendo sacadas en estos momentos.

“Yo te aseguro que ahí se ha agrado más gente que los últimos 16 años y siempre habían armas, antes y ahora, pero ahora se sabe dónde están y se sabe dónde están los narcotraficantes que antes no lo conocíamos. Las armas que ellos tenían en algún lado tenían que guardarlas y están saliendo ahora, independientemente del problema haitiano”, indicó.

Llamó a estar atentos al desorden que impera en Haití.

El ex mandatario habló durante una visita que hizo la mañana de este viernes a las instalaciones donde funcionan las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Santiago.

Vine a visitar a Jorge Luis, aunque esta oficina es de la época mía, yo nunca acostumbraba a manejar la administración desde los blanches. Lo mío era desde la oficina central, el Palacio Nacional y cada cual asume su responsabilidad, pero ahora está Jorge Luis y una serie de amigos y vine a visitarla en una reunión incluyendo a Carolina que es la alcaldesa de la capital pero que es de Gurabo”, apuntó Mejía.

Pidió ponerse los pantalones para proteger los recursos naturales, como las montañas y los ríos.

Con relación al aumento salarial, favoreció la postura del sector empresarial, pero reconoció que el país ha tomado medidas como subsidio a los alimentos, los combustibles y las acciones de Inespre.

Dijo que la República Dominicana tiene alimentos suficientes para abastecer a la población.