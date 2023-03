Mejía manifestó que es un enemigo de las retaliaciones y no está de acuerdo con “eso”, al tiempo que dijo “los problemas de la tranquilidad del país hay que preservarlo, ahora el que metió la pata que lo pague”.

SANTO DOMINGO.- “Yo dure cinco años y siete meses aguantándoles todo tipo de ultraje e irrespeto a la gente de la Suprema Corte de Justicia”, fueron parte de las palabras del expresidente de la República, Hipólito Mejía, al referirse a la Operación Calamar que llevó la Procuraduría General la madrugada de este domingo en la que apresó a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

Asimismo, dijo no gustarles la famosa libertad absoluta o independencia.

“Soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana porque lo que me paso a mi yo no lo perdono… yo dure cinco años y siete meses aguantándoles todo tipo de ultraje e irrespeto a la gente de la suprema corte de justicia. Yo no estoy de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia no creo en eso… no me gustan las retaliaciones estoy en desacuerdo con eso. Los problemas de la tranquilidad del país hay que preservarlo, ahora el que metió la pata que lo pague pero a mí ese jueguito de filtraciones de informaciones y de irrespeto a mí no me gusta”, respondió el dirigente del PRM en una pregunta de noticentro.

Apresados en Operación Calamar

Por este caso, también fueron apresados en la madrugada de este domingo el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Los demás detenidos, en el nuevo caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como Calamar, son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.