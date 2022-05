"Hoy me sumo al Partido La Fuerza del Pueblo, no vengo solo presidente, vengo con cientos y cientos de jóvenes y ya no tan jóvenes a aportar. Vengo a sumar voluntades para trabajar por un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones" , dijo.

SANTO DOMINGO.- El dirigente político Leonardo Grisanty , aseguró que el expresidente Leonel Fernández es la mano experta, preparada y probada, para llevar a puerto seguro los destinos de la República Dominicana, tras juramentarse este jueves, en el Partido Fuerza del Pueblo, luego de su renuncia a las filas del Partido de la Liberación Domincana (PLD).

Explicó que en estos momentos en que el mundo está pasando por una grande crisis económica, política y social, el país necesita de un estadista que sepa cómo garantizar las cosas necesarias que demanda la población y que ese es Leonel, porque lo ha demostrado.

“Es por eso que Leonel es sinónimo de progreso, estabilidad, modernidad, juventud, creación de empleos, apoyo a las mujeres, tecnología, educación, crecimiento, relaciones internacionales, túneles, elevados, metro… y si continúo no acabaría en horas”, manifestó el joven político.

En ese orden, señaló que el expresidente es un promotor de casas de pensamiento, respetuoso de los demás y un demócrata a carta cabal.